РФ разместила более 50 БТГ на юге Украины - Пентагон
РФ разместила на территории Украины 106 оперативных БТГ, более 50 из которых сосредоточены на южном направлении. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Минобороны США.
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Представитель Пентагона напомнил, что российские войска сгруппированы по географическому принципу, и на восточном, центральном, западном и южном направлениях находится разное количество БТГ.
"Наиболее крупной группировкой войск является южная, за которой закреплено более 50 БТГ... Она концентрируется между Херсоном на западе и Мариуполем на востоке, а на севере до Большой Новоселки и Запорожья", - уточнил он.
По словам чиновника, пока нет точных боевых показателей по каждой БТГ.
"Я не могу вам сказать, как укомплектована, какова готовность и потери в каждой из 106 БТГ. Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев... Мы знаем, что русские продолжают нести потери. Они продолжают ежедневно терять технику и системы в боях. Сейчас идет динамичная борьба на Донбассе", - подчеркнул он.
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