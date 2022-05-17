РФ разместила более 50 БТГ на юге Украины - Пентагон

Всего на украинской территории ведут боевые действия 106 российских батальонных тактических групп.

РФ разместила на территории Украины 106 оперативных БТГ, более 50 из которых сосредоточены на южном направлении. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Минобороны США.

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Представитель Пентагона напомнил, что российские войска сгруппированы по географическому принципу, и на восточном, центральном, западном и южном направлениях находится разное количество БТГ.

"Наиболее крупной группировкой войск является южная, за которой закреплено более 50 БТГ... Она концентрируется между Херсоном на западе и Мариуполем на востоке, а на севере до Большой Новоселки и Запорожья", - уточнил он.

По словам чиновника, пока нет точных боевых показателей по каждой БТГ.

"Я не могу вам сказать, как укомплектована, какова готовность и потери в каждой из 106 БТГ. Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев... Мы знаем, что русские продолжают нести потери. Они продолжают ежедневно терять технику и системы в боях. Сейчас идет динамичная борьба на Донбассе", - подчеркнул он.

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