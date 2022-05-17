В США заказали ракеты Javelin на 300 млн долларов

Lockheed Martin инвестирует средства в увеличение производства ракет Javelin сверх нынешних 2100 штук в год.

Американские военные заказали производство более 1300 противотанковых ракет Javelin, часть из которых получит Украина. Об этом сообщает военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

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Сообщается, что недавно с армией США было заключено два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму 309 млн долларов.

Javelin разрабатывается и производится совместным предприятием Javelin Joint Venture в партнерстве с Raytheon Missiles&Defense и Lockheed Martin.

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