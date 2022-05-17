Путин поразительно ослаб: На Западе оценили состояние лидера РФ

Российский президент уже не похож на человека, который гордится своей физической формой

Президент России Владимир Путин заметно ослаб и в целом выглядит нездоровым человеком. Об этом пишет Mirror со ссылкой на официальное видео Кремля со встречи Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 16 мая.

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Издание отмечает, что во время встречи Путин беспорядочно двигал сначала левой, а затем правой ногой. При этом хозяин Кремля крепко держался рукой за подлокотник своего кресла.

Журналисты также указывают, что лицо российского президента выглядело опухшим, что может указывать на систематический прием стероидов. Об этом ранее неоднократно сообщали различные источники.

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Эксперт по языку тела из Техасского технологического университета профессор Эрик Бьюси после просмотра кремлевского видео отметил, что Путин больше не напоминает человека, который гордился своей физической формой.

"Это поразительно ослабленный Путин по сравнению с человеком, которого мы наблюдали даже несколько лет назад", - заявил он.

Напомним, Путин решил лично командовать войсками, но потери РФ лишь выросли. Он выполняет функции, которые обычно выполняет полковник, и руководит военными на низшем уровне.

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