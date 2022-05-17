США запускают программу сбора данных о военных преступлениях РФ в Украине

Вся информация будет систематизироваться для подготовки к гражданским и уголовным судебным процессам.

Государственный департамент США запускает программу Обсерватория конфликтов, которая займется сбором свидетельств военных преступлений России на территории Украины, сообщает во вторник, 17 мая, CNN.

Программа будет собирать и анализировать данные соцсетей, спутниковых снимков и других общедоступных или коммерческих источников. Вся информация будет систематизироваться для подготовки к гражданским и уголовным судебным процессам.

Собранную базу улик планируют опубликовать на платформе ConflictObservatory.org. США ожидают, что к проекту также присоединится ряд международных организаций.

На данный момент на эту программу выделено шесть миллионов долларов.

В Госдепе сообщили, что программа является результатом сотрудничества с компанией Esri, занимающейся географическими информационными системами, Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновской культурной инициативой по спасению и PlanetScape Ai. В будущем финансирование будет поступать из Европейской инициативы демократической устойчивости.

Напомним, в Сенате США готовят новый закон о военных преступлениях российских военных в Украине. Он позволит рассматривать дела, по которым не проходят американцы.

Ранее сообщалось, что военные РФ требуют засекретить их участие во вторжении в Украину. Особенно таких желающих много среди пилотов, которые бомбили мирные украинские города.

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