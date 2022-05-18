В Конгрессе США обсуждали угрозу НЛО

За последние 20 лет в небе было зарегистрировано растущее число НЛО. Однако, американцев беспокоян не инопланетяне, а Китай или Россия, использующие новые технологии.

Члены Палаты представителей Конгресса США пришли к выводу, что неопознанные летающие объекты (НЛО) представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности и должны расследоваться. Соответствующий вопрос рассматривался на заседании Конгресса во вторник, 17 мая.

На слушаниях обсуждался доклад, составленный на основе рапортов военных летчиков США, который был опубликован почти год назад. В нем приводятся сведения о более 140 случаях неопознанных воздушных явлений, фиксировавшихся с 2004 года.

За последние 20 лет в небе было зарегистрировано растущее число НЛО, заявил представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе.

"С начала 2000-х годов мы стали свидетелями увеличения числа несанкционированных и/или неопознанных самолетов или объектов в контролируемых военными тренировочных зонах, а также в другом специально обозначенном воздушном пространстве", - заявил замдиректора разведки военно-морских сил Скотт Брэй.

Сегодня парламент больше беспокоит, что НЛО - это не инопланетные цивилизации, а Китай или Россия, использующие новые технологии в космосе и воздушном пространстве США. Демократ Андре Карсон, председатель комиссии заявил, что нужно снять с темы НЛО "клеймо", которое долгое время мешало качественному анализу разведывательных данных.

К слову, последний раз конгрессмены проводил публичные слушания на эту тему 50 лет назад.

В 70-х США закрыли проект Синяя книга, который пытался разбираться в подобных случаях и каталогизировал их.

Напомним, в июнепрошлого года Нацразведка США опубликовала доклад, в котором говорилось о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. Наблюдавшиеся объекты, по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики.

Ранее сообщалось, что американские подводные лодки обнаружили НЛО. Военно-морской флот США зафиксировал загадочные "быстродвижущиеся объекты".

НЛО нет? В США доказательств не нашли

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