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ЕС намерен направить замороженные активы РФ на восстановление Украины - СМИ

Доходы от замороженных Евросоюзом активов российских олигархов собираются отдать на восстановление Украины.
ЕС намерен направить замороженные активы РФ на восстановление Украины - СМИ

В Евросоюзе планируют рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов российских олигархов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины. Также планируется инициировать выпуск долговых обязательств для этих же целей. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает Bloomberg.

Также, в среду Еврокомиссия выступит с предложением о направлении грантов, поступающих от государств-членов сообщества и третьих стран, на поддержку Украины.

ЕК в координации с союзниками и международными организациями предложит пакет помощи для покрытия в течение трех следующих месяцев финансового дефицита Украины размером 15 млрд долларов.

Как отмечается, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник сообщил своим коллегам в ЕС, что на восстановление его страны может потребоваться до 1 трлн евро.

По словам источников агентства, ЕК предложит Киеву от 7 млрд до 9 млрд евро в виде займов для финансирования срочных правительственных расходов. Согласно проекту предложения, государства-члены Евросоюза предложат новые гарантии, которые позволят предоставлять долгосрочные займы, а гранты из бюджета сообщества будут направляться на субсидирование выплаты процентов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны.

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