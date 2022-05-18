В КНДР выявили более 230 тысяч новых больных "лихорадкой"

Около 3000 военных налаживают доставку и снабжение медикаментами в Северной Корее в круглосуточном режиме.

За минувшие сутки в Северной Корее зафиксировали еще 232 тысячи случаев заболевания коронавирусом COVID-19, который в стране называют "лихорадкой". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду, 18 мая.

Указано, что за сутки скончались шесть человек, а общее число жертв панемии достигло 62. При этом выздоровели более 205 тысяч человек. Всего инфекцию преодолели чуть более 1 млн граждан КНДР. Общее число инфицированных превысило 1,7 млн человек. Более 690 тысяч находятся в лечении.

"Вся партия, все государство, весь народ в максимально пробужденном и сознательном состоянии активно выполняют чрезвычайно-противоэпидемические меры… Около 3000 бойцов военно-медицинской области Корейской Народной Армии сразу же после распределения в сотнях аптек в столице установили стройную систему работы и по-революционному налаживают доставку и снабжение медикаментами в круглосуточном режиме работы", – пишет агентство.

Напомним, 12 мая КНДР сообщила о первом случае COVID-19. До этого в стране отрицали циркуляцию коронавируса, а также заявляли, что в стране нет больных.

А уже на следующий день в Северной Корее зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса. Скончались первые шесть человек.

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