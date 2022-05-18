МИД РФ подтвердил переговоры по разблокировке экспорта зерна из Украины

Вопрос разблокировки экспорта зерна из Украины обсуждается с Россией, а не на уровне ООН, отметили в ведомстве Сергея Лаврова.

Вопрос поставок российских калийных удобрений и разблокировки экспорта украинского зерна обсуждается. Об этом сказал заместитель главы МИД России Александр Панкин, сообщает РИА Новости в среду, 28 мая.

"Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна – сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", – сказал Панкин.

Он уточнил, что "вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН".

Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление экспорта зерна через порты Украины невозможно якобы из-за заминирования.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже договорился со странами ЕС о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки.

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