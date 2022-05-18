Россия в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Полеты на юге России ограничены с 24 февраля после начала так называемой "спецоперации" на территории Украины.

Росавиация в 14 раз подряд продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 25 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 18 мая

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам – через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают штатно.

Как известно, ограничения на полеты внутри РФ были введены 24 февраля. Именно в тот день Россия развязала агрессивную войну против Украины.

Напомним, 11 апреля Еврокомиссия включила в черный список 21 авиакомпанию РФ, среди которых крупнейшие – Аэрофлот, Россия, Победа, ЮТэйр, S7.

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