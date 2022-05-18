В Подмосковье неизвестные подожгли военкомат "коктейлями Молотова"

В России не прекращаются нападения на военкоматы

В российском Подмосковье неизвестный кинул в здание Щёлковского военного комиссариата две бутылки с "коктейлем Молотова". Об этом сегодня сообщают росСМИ.

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В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив военкомата. Сейчас поджигателей ищет местная полиция.

Это уже далеко не первое нападение на военкомат в России. Отметим, что с начала вторжения в Украину, в России было не меньше 12 поджогов комиссариатов.

Так, 14 и 15 мая в Волгограде, Рязанской и Ростовской областях были зафиксированы три попытки поджога местных военкоматов неизвестными. По последним данным, ни в одном из случаев не удалось идентифицировать причастных.

Напомним, что в ночь на 16 мая во временно оккупированной Евпатории неизвестные облили голубой и желтой красками здание оккупационной администрации города.

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