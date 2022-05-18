Германия обещает Чехии танки для Украины

Германия оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2, заявила министр обороны ФРГКристин Ламберт.

Германия поставит Чехии 15 танков Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину. Об этом сообщает испанское издание Еlmundo.

Сообщается, что Германия оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2, а у чешских вооруженных сил есть парк старых советских танков, с которыми украинские солдаты уже знакомы.

"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard", - заявила министр обороны ФРГКристин Ламберт.