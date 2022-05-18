США не могут конфисковать в пользу Украины арестованное имущество РФ

Глава Минфина США Дженнет Йеллен объяснила, что сделать это не позволяют американские законы.

Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины имущество, арестованное в связи санкциями, введенными против РФ. Об этом заявила глава Минфина Дженнет Йеллен во время министерской встречи G7, сообщает РБК-Украина.

Она объяснила, что "это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте".

Напомним, ранее сообщали, что ЕС в очередной раз не смог утвердить шестой пакет санкций против России. Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций из-за нежелания отказываться от российской нефти.