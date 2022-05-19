Полная изоляция. Россию кинули даже в ОДКБ

Даже те, кого принято называть союзниками Москвы, не спешат поддерживать Россию в войне против Украины.

Россия, в развязанной ей войне против Украины, продолжает оставаться в полном одиночестве, лишь усиливая собственную изоляцию. Прошедшей 16 мая в Москве саммит государств-членов ОДКБ должен был этот тезис хоть как-то оспорить, но не вышло. Он лишь продемонстрировал нежелание любой страны поддерживать развязанную Путиным войну против Украины.

Все промолчали

Вид все большей изоляции Кремля полностью был продемонстрирован на российском государственном телевидении. Из шести членов ОДКБ, присутствующих на заседании в Москве, только один — Беларусь — высказался в поддержку позиции РФ по Украине. Беларусь предоставила Кремлю свою территорию в качестве плацдарма для атак по Украине, но вступать в войну на стороне Москвы Александр Лукашенко так и не решился.

“Предполагалось, что это будет праздничное собрание, посвященное 30-летию основания группы. Но это превратилось в демонстрацию разногласий среди некоторых дружественных Путину соседей”, — отмечает New York Times.

Первым в телевизионной версии саммита выступал белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он поддержал войну Путина в Украине, хотя белорусские войска к ней не присоединились, и раскритиковал других членов ОДКБ за то, что они недостаточно поддержали РФ и Беларусь, столкнувшихся с западными санкциями.

"Мы сейчас так же связаны узами солидарности и поддержки? Возможно, я ошибаюсь, но, как показали последние события, похоже, что ответ отрицательный” — сказал он.

Казахстан, например, заявил, что не поможет России обойти международные санкции. На голосовании Организации Объединенных Наций 2 марта, осуждающем вторжение в Украину, Беларусь была единственной постсоветской страной, которая встала на сторону России.

“Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Если мы разделимся, нас просто раздавят и разорвут”, — заявил на саммите ОДКБ Лукашенко.

В итоге, лидеры других членов ОДКБ — Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — все равно не упомянули Украину в своих телевизионных выступлениях.

Вопрос об отправке войск ОДКБ в Украину вообще не поднимался. Власти Казахстана до и сразу после начала “спецоперации” заявляли, что войска ОДКБ не будут воевать в Украине.

Приходит осознание?

В тот же день, 16 мая, в одной из главных пропагандистских программ российского ТВ -

60 минут, которую ведет Ольга Скабеева, приглашенный военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что для российской армии ситуация в Украине будет только ухудшаться и из нее нужно выходить.

Оценивая геополитическую обстановку, Ходаренок посетовал на то, что Россия пребывает в полной изоляции.

“Все-таки самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы как-то в полном геополитическом одиночестве и практически против нас, ну как бы нам ни хотелось этого признавать, весь мир… Что касается Индии и Китая, о которых вы говорите, то их поддержка нашей страны не является прямо уж такой безусловной. Нельзя признать нормальной ситуацию, когда против нас коалиция из 42 стран, а наши возможности в военно-политическом и военно-техническом плане все-таки ограничены. Из нее в любом случае нам надо выходить”, - отметил российский эксперт.

Скабеева после выступления Ходаренка заявила: “То, что сейчас происходит, нормальным мало кто считает. Но еще раз говорю, это вынужденная мера. На кону наше существование. Сдаться не представляется возможным. Найти общий язык с теми, кто выступает за наше исчезновение, не представляется возможным. Придется идти до конца — и здесь уже кто сдюжит”.