Голосование в Сенате США за помощь Украине на $40 млрд перенесено - СМИ

Лидер большинства в Сенате выразил уверенность, что в четверг законопроект будет одобрен.

Сенат США отсрочил голосование о предоставлении Украине финансовой помощи на рекордные 39,8 млрд долларов. Об этом в среду, 18 мая, пишет The Guardian.

По данным издания, сенаторы планировали принять решение по Украине 18 мая, однако рассмотрение соответствующего законопроекта перенесли на один день.

Как сообщил газете лидер большинства в Сенате Чак Шумер, "вероятнее всего, в четверг документ будет поддержан".

Далее законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним, 12 мая сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине рекордной финансовой помощи.

Однако уже спустя пять дней Сенат США по итогам процедурного голосования большинством голосов поддержал документ.