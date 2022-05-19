Голосование в Сенате США за помощь Украине на $40 млрд перенесено - СМИ
Лидер большинства в Сенате выразил уверенность, что в четверг законопроект будет одобрен.
Сенат США отсрочил голосование о предоставлении Украине финансовой помощи на рекордные 39,8 млрд долларов. Об этом в среду, 18 мая, пишет The Guardian.
По данным издания, сенаторы планировали принять решение по Украине 18 мая, однако рассмотрение соответствующего законопроекта перенесли на один день.
Как сообщил газете лидер большинства в Сенате Чак Шумер, "вероятнее всего, в четверг документ будет поддержан".
Далее законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
Напомним, 12 мая сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине рекордной финансовой помощи.
Однако уже спустя пять дней Сенат США по итогам процедурного голосования большинством голосов поддержал документ.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: