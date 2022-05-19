Журналист объяснил, почему Путин не отдает приказ о ядерном ударе

Президент России опасается, что его приказ не будет выполнен, и это выльется в государственный переворот.

Российский президент Владимир Путин не решается отдавать приказ о применении ядерного оружия, поскольку не уверен, что его выполнят. Об этом заявил журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио Свобода.

"Если Путин примет решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ. Он понимает: из этих пяти рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом неподчинения. И возможно, даже физической кончиной Путина. Поэтому до тех пор, пока он не будет уверен, что все выполнят, он не отдаст этот приказ", - сказал эксперт.

В то же время Грозев сообщает, что информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна, поэтому возможность отказа военными выполнить свою функцию для нанесения ядерного удара очень большая.

"И этот отказ будет триггером, скорее всего, госпереворота, потому что после отказа выполнить приказ царя все очень быстро пойдет вниз", - добавил он.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия не может первой применить ядерное оружие согласно своей военной доктрине об ответно-встречном ударе.