США готовят вооружение для отправки в Украину

Руководство украинской армии выражает благодарность американским коллегам за помощь и поддержку.

В США готовятся передать в Украину очередную партию вооружения, включая 155-мм гаубицы M777. Соответсвующие фото обнародованы в ночь на четверг, 19 мая, на странице американского Минобороны в Facebook.

"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят к отправке буксируемые 155-мм гаубицы M777 вместе с другими припасами и боеприпасами в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украины", - говорится в подписи к снимкам.

Генштаб ВСУ выразил благодарность американцам за помощь и поддержку.