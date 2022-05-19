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США готовят вооружение для отправки в Украину

Руководство украинской армии выражает благодарность американским коллегам за помощь и поддержку.
США готовят вооружение для отправки в Украину

В США готовятся передать в Украину очередную партию вооружения, включая 155-мм гаубицы M777. Соответсвующие фото обнародованы в ночь на четверг, 19 мая, на странице американского Минобороны в Facebook.

"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят к отправке буксируемые 155-мм гаубицы M777 вместе с другими припасами и боеприпасами в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украины", - говорится в подписи к снимкам.

Генштаб ВСУ выразил благодарность американцам за помощь и поддержку.

 

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