Назначен новый посол США в Украине

Американские сенаторы поддержали кандидатуру, выдвинутую главой государства. Бриджит Бринк будет приведена к присяге.

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. Трансляцию заседания в среду, 18 мая, вел телеканал CNN.

Как известно, на упомянутую должность Бринк выдвинул президент США Джо Байден.

В ближайшее время состоится церемония приведения дипломата к присяге.

Бриджит Бринк с августа 2019 года до настоящего времени являлась американским послом в Словакии. Ранее несколько лет она была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел. С 2014 по 2015 год занимала должность замглавы миссии в посольстве США в Ташкенте. А с 2011 года работала в Грузии замглавы миссии посольства США в Тбилиси.

Напомним, должность главы диппредставительства США в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Временным поверенным в делах США на Украине в настоящее время является Кристина Квин.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года покинула этот пост по требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Как сообщалось, уже в июне Бринк может начать свою работу в Киеве.