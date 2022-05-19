Турция и ООН организуют гумкоридоры для украинских судов с зерном

Анкара поможет обеспечить безопасный проход украинских кораблей, чтобы разрешить продовольственный кризис.

Власти Турции работают с ООН по вопросу безопасного прохода украинских судов с зерном. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе конференции по продовольственной безопасности, которая прошла в среду, 18 мая, в США.

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН создать гуманитарные коридоры для обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с ООН мы работаем над обеспечением безопасного прохода украинских судов с зерном", - сказал он.

Также министр рассказал, что участники конференции условились запустить Средиземноморский диалог по продовольственному кризису на министерском уровне. Турция выступит сопредседателем группы.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

В Москве подтвердили, что соответсвующие переговоры ведутся.