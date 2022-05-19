Россия заявила об обстреле спиртзавода в Курской области

Губернатор не указывает, кто именно обстрелял объект.

Одно из поврежденных зданий в поселке Теткино / t.me/gubernator_46

В Курской области РФ подвергся обстрелу поселок Теткино. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

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Старовойт сообщил, что в результате атаки были жертвы среди гражданского населения.

"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения", – написал Старовойт.

По словам губернатора, атака была совершена на спиртзавод, погибшим оказался водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.

"Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", – рассказал губернатор.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.