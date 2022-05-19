Москва готова вернуться к переговорам, как только захочет Киев – МИД РФ

Российская сторона обвиняет Украину в остановке мирного процесса.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва готова вернуться к переговорам, как только захочет Киев. Его слова передают росСМИ.

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Так, журналисты поинтересовались у министра, при каких условиях мирный процесс будет возобновлен. Тот ответил, якобы Россия не прерывала переговоры.

"Переговорный процесс прервали не мы, его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно", – говорит Руденко.

По его словам, главное заключается в том, чтобы был предмет обсуждения делегаций.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента и участник украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк назвал причины, по которым переговоры с россиянами были остановлены

Он также подчеркивал, что прекращение огня будет только в случае полного вывода всех войск РФ из Украины. А до того момента переговорная платформа одна – оружие, санкции и деньги.

А советник главы Офиса президента, подполковник Алексей Арестович говорил, что единственным вариантом примирения Украины с Россией является капитуляция последней, вывод войск и беседы о компенсациях.

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