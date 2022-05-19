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Германия обещает Украине около миллиарда евро бюджетной поддержки

Речь идет о грантах, которые будут выплачиваться из бюджета на 2022 год, без создания дополнительной задолженности.
Германия обещает Украине около миллиарда евро бюджетной поддержки

Германия выделит около миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в четверг на встрече министров финансов G7 в Петерсберге вблизи Бонна, сообщает  Spiegel.

Сообщается, что речь идет о грантах, которые будут выплачиваться из бюджета на 2022 год, без создания дополнительной задолженности.

Грантовые средства предназначены для обеспечения дееспособности разрушенной войной Украины.

По словам Линднера, другие страны G7 тоже готовы принять участие в финансовой поддержке Украины. В частности, США планируют мобилизовать для этого 7,5 миллиарда долларов.

Сообщалось также, что министры финансов стран "семерки" хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 миллиардов евро на встрече в Бонне на этой неделе.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что для победы Украине понадобится три-пять месяцев и много западного оружия, в том числе ПВО.

 

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