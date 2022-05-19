Война в Украине может распространиться на соседние страны - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается за безопасность Молдовы, выходя из ситуации в Приднестровье.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с молдавским лидером Майей Санду высказал опасения, что агрессия против Украины является угрозой региональной безопасности и может нанести удар по Молдове.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

В связи с этим Макрон также заявил, что хочет в ближайшие недели получить ответ на заявку Молдовы на членство в ЕС

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. При этом он предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды Украину.orrespondentnet