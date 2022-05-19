Мировой экономике угрожает стагфляция - Bloomberg

Министры финансов и руководители центральных банков G7 прямо выражают обеспокоенность тем, что стагфляцию больше нельзя остановить.

На мировую экономику все больше надвигается угроза стагфляции. Об этом пишет Bloomberg.

Министры финансов и руководители центральных банков G7 прямо выражают обеспокоенность тем, что стагфляцию больше нельзя остановить.

"Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции в сочетании с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать, чтобы избежать сценариев стагфляции", - заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Сообщается, что сложилась пагубная тройная комбинация растущей инфляции, замедления роста и растущей безработицы, а "это наихудший сценарий для центральных банков и законодателей, которым придется выбирать, с какой болезнью бороться".

"Более высокие цены на продукты питания и энергоносители вызывают стагфляционные эффекты, а именно снижают производство и расходы и повышают инфляцию во всем мире", - сказал министр финансов США Джанет Йеллен

Перспективы глобальной рецессии остаются низкими, по крайней мере в этом году, но темпы событий застают политиков и инвесторов врасплох, поскольку финансовые рынки падают, а прогнозы роста продолжают пересматриваться в сторону понижения.

Сообщается, что рост цен в Великобритании достиг 40-летнего максимума, и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что рост цен на продукты питания может иметь "апокалиптические" последствия для всего мира.

Издание также сообщает, что индекс S&P 500 упал 18 мая на 4 %, что стало самым значительным однодневным падением с 2020 года.

"Самый большой шок исходит от Китая, где аналитики продолжают снижать свои прогнозы. Standard Chartered, Goldman Sachs Group и Citigroup снизили прогнозы роста на этой неделе, как и Bloomberg Economics, который теперь прогнозирует рост всего на 2% в течение года по сравнению с предыдущим прогнозом 3,6%", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что все экономические достижения Украины за последние 18 лет могут быть утрачены, если вторжение РФ затянется.