Расширение НАТО. Кто еще может вступить в альянс

Крест на нейтралитете Финляндии и Швеции поставило 24 февраля. Нейтральная Швейцария также захотела сблизиться с альянсом.

"Великий геостратег" Владимир Путин кровавой войной против Украины, причиной для которой, среди прочего, он назвал расширение НАТО, добился совсем обратного: альянс пополнится двумя новыми членами, отказавшимися от своего традиционного нейтралитета, Финляндией и Швецией.

Протяженность линии соприкосновения России с НАТО сразу более чем удвоится за счет одной только Финляндии, внешнюю политику которой в Москве считали "самой разумной" среди европейцев. Сблизиться с НАТО решила и нейтральная Швейцария, а страны Балтии просят больше войск. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета. Почему в НАТО их возьмут с распростертыми объятиями

Швеция была нейтральной страной два столетия, а Финляндия - почти 80 лет, и до полномасштабного вторжения России в Украину большинство граждан обеих стран были против вступления в военные блоки.

Но после 24 февраля картина резко поменялась. Например, сейчас, по последнему опросу, за вступление в НАТО выступают 76 процентов финнов, против - всего 12 процентов.

По словам чиновников НАТО, вступление Финляндии и Швеции могут одобрить уже в ближайшие недели. Правда, к моменту, когда они полностью и официально станут членами альянса, может пройти еще год, отведенный на ратификацию этого решения парламентами всех стран блока.

Правда на пути оказалась Турция, которая пригрозила заблокировать вступление Швеции и Финляндии из-за их поддержки курдских формирований и санкций против Анкары. Но в НАТО уверены, что быстро найдут компромисс с Турцией и она поддержит их вступление. По данным Bloomberg, Турция одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если ее включат в программу поставок американских истребителей F-35.

Финляндия и Швеция участвуют в программе НАТО под названием Партнерство во имя мира, которая не предполагает вступление в альянс. Обычно для этого нужно получить План действий по членству. Но эти страны возьмут в блок в обход процедуры.

О возможности вступить в НАТО Финляндия начала говорить в конце декабря прошлого года. Премьер-министр страны Санна Марин даже упомянула об этом в новогоднем обращении к народу.

Тогда же в Соединенных Штатах и в руководстве альянса заявили, что будут рады вскоре принять заявки от Финляндии и Швеции. Там пояснили, по каким причинам, кроме соответствия военным стандартам НАТО, заявки этих стран будут рассматриваться быстро.

"Разговор с ними будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и так далее", - говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, добавали: "Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться".

Окончательное решение было принято под влиянием российского неприкрытого вторжения в Украину. В России так боялись расширения НАТО, под предлогом которого развязали кровавую войну против Украины, что подтолкнули в альянс сразу две традиционно нейтральные страны, с одной из которых - Финляндией - имеет общую границу в 1271 километр. Вступление Финляндии в НАТО сразу в два разу увеличит протяженность общей границы России с альянсом.

Эксперты говорят, что вступление вступление скандинавских стран усилит присутствие НАТО в Балтийском регионе, на который у России, судя по заявлениям пропагандистов, также имеются военные планы.

"Финляндия и Швеция уже являются одними из самых сильных и интегрированных партнеров НАТО, а вступление в альянс приведет к усилению военно-морского присутствия НАТО в Балтийском море", - отмечает Гарри Неделку, эксперт по НАТО и директор отдела политики в международной консалтинговой компании Rasmussen Global.

Состав и цели НАТО

НАТО - оборонительный альянс, созданный вскоре после окончания Второй мировой войны. Штаб-квартира альянса находится в Брюсселе, но главная его военная мощь, в том числе ядерная - в руках Вашингтона.

В настоящее время членами НАТО являются 30 стран. Последним государством, которое присоединилось к НАТО, стала Северная Македония. Это произошло 27 марта 2020 года. Для вступления в НАТО стране пришлось изменить свое название.

Совокупные военные расходы всех членов НАТО в 2020 году составили более 57 процентов общемирового объема. Члены организации согласились, что их целью является достижение или поддержание целевых расходов на оборону не менее двух процентов от их ВВП до 2024 года.

Полный список стран-членов НАТО в алфавитном порядке и год присоединения:

Албания - 2009

Бельгия - 1949

Болгария - 2004

Великобритания - 1949

Венгрия - 1999

Германия - 1955

Греция - 1952

Дания - 1949

Исландия - 1949

Испания - 1982

Италия - 1949

Канада - 1949

Латвия - 2004

Литва - 2004

Люксембург - 1949

Нидерланды - 2004

Норвегия - 2004

Польша - 1949

Португалия - 1949

Румыния - 1949

Северная Македония - 2020

Словакия - 1999

Словения - 1949

США - 1949

Турция - 1952

Франция - 1949

Хорватия - 2009

Черногория - 2017

Чехия - 1999

Эстония - 2004

Некоторые из этих государств десятилетиями не по своей воле находились внутри социалистического лагеря и начали выражать интерес к вступлению в НАТО в 1989-1990 годах, еще до вывода советских войск с их территории.

После падения Берлинской стены в 1989 году стало ясно, что миропорядок холодной войны разваливается. Страны Восточной и Центральной Европы увидели возможность для действия.

Венгрия первой сделала шаг на запад, подав заявку на вступление в Европейское сообщество - предшественник Евросоюза - 16 ноября 1989 года, через неделю после падения Берлинской стены.

Вскоре после этого президент США Джордж Буш-старший, британский премьер-министр Маргарет Тэтчер и другие политики начали строить предположения о возможности выхода стран Центральной и Восточной Европы из Организации Варшавского договора. А уже в начале 1990 года появились также предположения об их вступлении в НАТО.

В 1994 году была создана программа НАТО Партнерство во имя мира. В нее вступили страны соцлагеря, бывшие республики СССР, включая Украину и Россию, и две нейтральные страны, Австрия и Швеция.

На сегодняшний день в программе участвуют 20 государств. Это Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Мальта, Молдова, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Цель программы является способствование проведению военных реформ, создание эффективных военных институтов, обеспечение гражданского контроля над вооруженными силами, развитие миротворческого и гуманитарного потенциала.

Согласно программе, в случае возникновения прямой угрозы их территориальной целостности, политической независимости или безопасности, ее участники могут провести консультации со странами-членами НАТО.

Кипр является единственным членом ЕС, который не принимает участие в программе. Турция, которая частично оккупировала Кипр, блокирует сотрудничество с НАТО.

Республика Косово, территориально расположенная в Европе, не участвует в программе, так как четыре страны, не признающие суверенитета Косово, препятствуют сотрудничеству этого государства с НАТО.

Еще 15 стран участвуют в институционализированных программах диалога.

Партнерские отношения между Россией и НАТО стали серьезно ухудшаться после аннексии Крыма. На два года альянс заморозил сотрудничество с Москвой.

В конце 2020 года был опубликован новый доклад о стратегии НАТО на ближайшие десять лет, в котором РФ была названа "увядающей, но опасной страной, которой необходимо противостоять".

"По экономическим и социальным меркам Россия - увядающая держава, но она показала, что способна на территориальную агрессию, и, скорее всего, останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие", - говорится в докладе экспертов альянса.

Осенью 2021 года Россия разорвала отношения с НАТО. А в середине мая 2022 года Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО написал, что альянс в новом стратегическом документе, который будет принят в конце июня, обозначит Россию как прямую угрозу.

О том, как изменится будущая стратегия НАТО, сообщила принявшая участие во встрече в Берлине на этой неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила Лиз Трасс.

Как еще будет расширяться НАТО

В настоящее время НАТО признает Боснию и Герцеговину, которая получила План действий по членству в декабре 2018 года, Украину и Грузию как кандидатов на членство в альянсе.

План действий по членству - это механизм, позволяющий стране достичь требований для совместимости с НАТО, и если государство уже отвечает надлежащим требованиям.

В июне 2021 года саммит НАТО в Брюсселе подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что в будущем Украина станет членом альянса путем предоставления ПДЧ. Такая формулировка по Украине прозвучала впервые. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.

Однако 16 мая 2022 года временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина также может вступить в НАТО без Плана действий по членству, как Финляндия и Швеция.

"Потому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований", - пояснила Квин.

Сейчас Украина быстро осваивает западную технику и стандарты вооружения НАТО. Яркий пример - частичный переход на "натовский" 155-мм калибр артиллерии.

Кроме того, Литва, Латвия, Эстония и Польша обратились к НАТО с просьбой развернуть больше военных сил на их территориях из-за возможной угрозы со стороны России. Об этом Washington Post со ссылкой на документы альянса написала на этой неделе.

"Страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как противовоздушная оборона", - пишет издание.

Согласно документам, в случае угрозы для балтийских стран Североатлантический альянс может развернуть воинские контингенты численностью по 20 тысяс человек в каждом государстве. По данным WP, решение о расширении НАТО в Прибалтике может быть принято к концу июня, когда лидеры стран НАТО встретятся на саммите в Мадриде.

Примечательно, что и самая нейтральная из всех европейских стран - Швейцария - также идет на сближение с НАТО. На фоне вторжения России в Украину Минобороны Швейцарии было поручено подготовить доклад о вариантах укрепления безопасности страны, в том числе посредством активизации сотрудничества с НАТО.

Швейцария не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз, и даже членом ООН стала только в 2002 году. Нейтральный статус закреплен в конституции страны. Вместе с тем Швейцария с 1996 года участвует в программе НАТО Партнерство ради мира, в рамках которой она поддерживала миссии в Косово и Афганистане, а также была задействована в ряде других проектов под эгидой альянса.

Однако в соответствии с концепцией нейтралитета Швейцария ранее очень выборочно подходила к участию в военных учениях и иных мероприятиях, подразумевавших противостояние определенному противнику или коллективную оборону. В будущем эти подходы могут измениться.

Вскоре после 24 февраля Швейцария впервые ввела санкции в отношении Москвы. Однако о вступлении в НАТО пока речи не идет.

По данным опросов, сближение с альянсом поддерживают больше половины швейцарцев, однако вступление в него - лишь треть.

Как бы то ни было, обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грутье отмечает: "Сам факт, что такая дискуссия происходит, уже является революционным по швейцарским меркам".

"Если даже искренне нейтральные швейцарцы просыпаются и идут на сближение с западным лагерем, это означает, что мир действительно меняется", - полагает она.