Столтенберг надеется на решение претензий Турции к Швеции и Финляндии

Глава НАТО отказался вдаваться в подробности обсуждаемых вопросов и возможных решений, но считает, что они решатся в течении недель.

Глава НАТО Йенс Столтенберг надеется, что возражения Турции против заявок Швеции и Финляндии на членство будут прояснены в течение нескольких недель. Об этом сообщает издание VG.

"Наша цель - быстро это выяснить. В НАТО нередко возникают разногласия перед важными решениями. Но у нас есть большой опыт сидеть и находить решения", - сказал Столтенберг.

Глава НАТО отказался вдаваться в подробности обсуждаемых вопросов и возможных решений после того, как Турция остановила внутренний процесс в Совете НАТО, а значит, и обработку заявок от Финляндии и Швеции.

Он сказал, что есть контакт как с Турцией, так и со Швецией и Данией. На вопрос, сколько времени это может занять, генеральный секретарь ответил:

"Ранее мы говорили о неделях. Это все еще моя цель".

Напомним, Турция заблокировала первоначальное решение НАТО разработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорейшее вступление двух скандинавских стран.