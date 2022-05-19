Байден одобрил военную помощь Украине на $100 млн
Президент США Джо Байден в четверг, 19 мая, одобрил выделение Украине 100 миллионов долларов дополнительной военной помощи. Об этом говорится в распространенном Госдепом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
"По поручению президента я санкционирую десятый вывод поставок дополнительных вооружений и оборудования для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов. Таким образом, общий объем военной помощи США Украине достиг приблизительно 3,9 миллиарда долларов США в виде вооружений и техники с тех пор, как Россия начала свое жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля", - заявил Блинкен.
Тем временем в Пентагоне раскрыли детали новой военной помощи Украине. В пакет войдут гаубицы, тактические машины и другое оборудование. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби, опубликованном пресс-службой ведомства.
"Возможности этого пакета предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе, тогда как российские силы продолжают наступление на востоке Украины", - заявил Кирби.
По его словам, пакет включает в себя:
- 18 гаубиц 155-мм;
- 18 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- три противоартиллерийские радары AN/TPQ-36;
- полевое оборудование и запасные части.
Кирби подчеркнул, что отправка этого и другого оборудования состоится "очень скоро". Он также проинформировал, что американская сторона находится в "постоянной коммуникации" с украинскими коллегами для того, чтобы знать обо всех неотложных нуждах ВСУ.
Нынешний пакет, объявленный президентом США, выделяется в рамках финансирования предыдущего масштабного закона, предполагавшего реагирование на агрессию России с выделением $13,6 миллиарда.
Напомним, сегодня США утвердили пакет помощи Украине на $40 млрд. Законопроект отправили на подпись президенту Джо Байдену.