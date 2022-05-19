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Военный начальник США переговорил с главой Генштаба России

Это второй разговор представителя американского военного командования с российским военным руководством с начала войны в Украине.
Военный начальник США переговорил с главой Генштаба России

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Об этом заявил один из представителей Милли, сообщает в четверг, 19 мая, SkyNews.

"Военные лидеры обсудили ряд проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми", - рассказал представитель Милли.

Также он добавил, что конкретные детали разговора двух военных командиров не будут разглашаться.

Отмечается, что звонок состоялся после того, как министр обороны США Ллойд Остин побеседовал со своим российским коллегой на прошлой неделе, впервые с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в феврале.

 

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