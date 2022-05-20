Зеленский стал самым влиятельным человеком мира по версии Time

Украинский президент возглавил рейтинг сотни наиболее влиятельных люлей мира, набрав более 3,3 миллиона голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала Time. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает издание.

Отмечается, что Зеленский возглавил опрос читателей Time100 2022 года, в котором читатели голосовали за людей, заслуживающих, по их мнению, места в ежегодном списке самых влиятельных людей года.

Украинский лидер набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины" – говорится в статье.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

Третье место занял премьер-министр Великобритании Борис Джонс, набравший 3.4% голосов.

Ранее сообщалось, что Зеленский с большим отрывом лидирует в рейтинге самых влиятельных людей мира.

Зеленский самый влиятельный человек в Европе - Politico