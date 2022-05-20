Макрон пояснил слова о новом европейском сообществе, куда примут Украину

Французский лидер заявил, что предлагая создать европейское политическое сообщество, куда могли бы принять Украину, не имел в виду альтернативу вступления в ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выдвинутая ним инициатива создания Европейского сообщества, куда могли бы принять Украину, является не альтернативой процессу присоединения к ЕС. Новая политическая структура должна стать дополнением. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон напомнил, что 9 мая в Европейском парламенте предложил проект Европейского политического сообщества, который стремится создать новую структуру сотрудничества, объединяющую демократические европейские нации, придерживающиеся основных ценностей и стремящихся присоединиться к ЕС

"Это сообщество не является альтернативой процессу членства, а является дополнением, которое, независимо от него, позволяет сильнее структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими желающими странами", - заявил Макрон.

Как сообщалось, Макрон заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий и призвал создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды Украину.

После этого в Киеве заявили что Украине не нужны "суррогаты" статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к стране и задевают чувства ее населения.