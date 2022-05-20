В США готовят временную отмену санкций против Беларуси - СМИ

В обмен на транзит украинского зерна Штаты могут отменить на полгода санкции против белорусских калийных удобрений.

Власти США рассматривают возможность шестимесячной отмены некоторых санкций против Беларуси в обмен на транзит украинского зерна через порт Клайпеды. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает Wall Street Journal.

В частности, на полгода могут быть отменены санкции против отрасли производства калийных удобрений.

Отмечается, что официальные лица США и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

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