Известна дата второго военного саммита по Украине

В ходе Рамштайна-2 будут проанализированы дальнейшие потребности ВСУ, которые противостоят российскому вторжению.

В Германии на американской авиабазе Рамштайн 23 мая пройдет вторая встреча консультативной группы по обороне Украины с участием более 40 стран. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 20 мая.

По его словам, глава ведомства Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новом саммите во время телефонного разговора.

"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона", - рассказал Кирби и добавил, что полный список участников и другие подробности по саммиту будут предоставлены утром 23 мая.

"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил представитель Минобороны США.

В свою очередь Резников уточнил, что в ходе Рамштайна-2 будут проанализированы дальнейшие потребности ВСУ.

"Был еще один разговор с нашим другом главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили текущие усилия украинской армии по отражению вооруженной агрессии России. Мы также обсудили предстоящую онлайн-встречу Рамштайн-2, где мы оценим потребности ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе Украины.

Тогда в своей речи глава Пентагона назвал саммит историческим, отметив, что его цель - помочь Украине победить в войне, начатой ​​вторжением России.

Такие встречи планируют проводить ежемесячно.