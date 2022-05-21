Канада предоставит Украине свыше $200 млн

Эти средства считаются отдельно от помощи, оказанной ранее Оттавой Киеву на военную и гуманитарную поддержку.

Министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов и руководителей центральных банков G7 в Германии в пятницу, 20 мая, объявила о предоставлении Украине дополнительных 200 млн долларов финансовой помощи, пишет пресс-служба ее ведомства.

"Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о дополнительном заеме в 250 миллионов канадских долларов (около 210 миллионов США - ред.) для Украины через администрированный счет МВФ. Эти средства считаются отдельно от существенной помощи, оказанной ранее на военную и гуманитарную поддержку, а также миграционные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как указано, вместе с новым пакетом помощи общая сумма, которую Канада предоставила Украине в этом году, превышает 1,5 млрд долларов.

Кроме того, Фриланд в очередной раз подчеркнула, что вместе с партнерами будет делать все возможное, чтобы российские власти ответили за свои преступления против Украины.

Как сообщалось, по итогам министерской встречи G7 в немецком городе Кенигсвинтер страны Большой семерки приняли решение о выделении Украине 19,8 млрд долларов.