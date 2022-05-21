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Германия и Италия разрешили покупать газ РФ за рубли - СМИ

Европейские страны получили разъяснения от ЕК о том, как легально покупать российский газ, пишут СМИ.
Германия и Италия разрешили покупать газ РФ за рубли - СМИ

Власти Германии и Италии разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два источника издания сообщили, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

Отмечается, что Германия действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.

Также Reuters сообщает, что итальянское правительство также общалось с Еврокомиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ.

СМИ уточняют, что это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni заявила о начале процедуры открытия двух счетов: одного в евро и одного в рублях.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд европейских стран довольно долго не смогут отказаться от российской нефти и газа.

 

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