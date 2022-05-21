Китай скупает российские нефть и газ - СМИ

Китайские компании скупают российскую нефть со скидкой в треть от рыночной цены, планируют пополнить стратегические запасы.

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Китай скупает российскую нефть со скидкой в 29 долларов за баррель или 33% от рыночной цены, пишет Bloomberg. По данным издания, в апреле Китай потратил более $6 млрд на импорт российских энергоресурсов. Отгрузки коксующегося угля для сталелитейной промышленности увеличились более чем в два раза. Отмечается, что в мае Китай должен получать 1,1 миллиона баррелей в сутки – это примерно 10% от суточной добычи в России. Также Китай может принять решение использовать российскую нефть для пополнения своих стратегических хранилищ, что будет значит еще больший объем закупок – сейчас такие переговоры идут на уровне правительств обоих государств, пишет Bloomberg. Ранее издание писало, что России удалось избежать разрушительного влияние санкций Запада, введенных после начала вторжения в Украину, именно благодаря росту цен на экспортируемые нефть и газ.