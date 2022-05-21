США впервые за десятилетия опережают Китай по росту экономики

Из-за новой вспышки коронавируса рост китайской экономики не превысит 2%, тогда как американская вырастет на 2,8%.

Рост экономики США в этом году может оказаться выше темпов экономического роста Китая впервые с 1976 года, пишет Bloomberg.

Причиной замедления роста экономики КНР называют новую вспышку коронавируса.

По данным издания, в этом году экономика Китая вырастет всего на 2%, а ВВП США вырастет на 2,8%.

Отмечается, что после кампании реформ и открытости в конце 1970-х годов Китай демонстрировал более высокие темпы роста. Рост в 2% станет самым слабым для Китая с 1976 года, не дотянув даже до 2020 года, когда пандемия привела к снижению роста ВВП до 2,2%.

Тем временем, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в мае упал до самой низкой точки за время его правления - его работу одобряют только 39% взрослых американцев.