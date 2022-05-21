Газпром прекратил поставки газа в Финляндию

Власти Финляндии отказались платить за российский газ в рублях и инициировали арбитражное разбирательство.

Российский Газпром утром в субботу, 21 мая, объявил об остановке поставок газа финской компании Gasum.

В РФ такое решение объясняют отказом компании Gasum оплачивать поставки в рублях.

Отмечается, что Газпром Экспорт в 2021 году поставил компании Gasum 1,49 миллиарда кубометров газа, что составило две трети от общего объема потребления газа в Финляндии.

Остановку поставок газа подтвердила и компания Gasum.

В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года финский оператор будет поставлять своим клиентам газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Также Gasum сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с Газпром экспорт.

"ООО Газпром экспорт будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами", - заявили в российской компании.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти. По ее словам, речь идет о неделях или месяцах, а не о годах.

Тажке сообщалось, что в марте Финляндия сократила импорт нефти из РФ на 70%.