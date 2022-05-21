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Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины

Документ для подписи американскому президенту специально доставили в Южную Корею, куда он приехал на днях.
Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины

Президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ для подписи Байдену привезли в Южную Корею, где он находится с визитом.

Напомним, 19 мая Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на рекордные 40 млрд долларов. 

Средства будут распределены следующим образом:
  • $6 млрд долларов на обучение, оборудование и вооружения военных;
  • $8,7 млрд для пополнения запасов американского оружия;
  • $3,9 млрд долларов США для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США;
  • $5 млрд долларов для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине;
  • почти $9 млрд экономической помощи Киеву,
  • около $900 млн для поддержки украинских беженцев.
 

 

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