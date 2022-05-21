ВОЗ опасается роста заболеваемости оспой обезьян в Европе

Летом в Европе начинается сезон вечеринок и фестивалей, что может способствовать распространению нового заболевания.

Из-за массовых фестивалей и вечеринок летом в странах Европы летом возможен рост заболеваемости оспой обезьян, предупреждает Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что оспа обезьян обычно не распространяется легко. Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, нос и рот, а также через биологические жидкости. Основной способ распространения - тесный физический контакт, в том числе половой.

"Поскольку мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться, поскольку выявляемые в настоящее время случаи заболевания относятся к тем, кто активен в половой жизни, а симптомы многим незнакомы", - отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что гигиена рук и органов дыхания, а также средства индивидуальной защиты и изоляция зараженных имеют решающее значение для снижения передачи инфекции.

На данный момент случаи оспы обезьян зафиксированы в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции и Австралии.