РФ запретила въезд в страну Джо Байдену и его сыну

Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США. В список также вошел президент Джо Байден и его сын.

МИД России опубликовал список из 963 американских граждан, которым запретили въезд в страну на постоянной основе и наложили персональные санкции. В перечень включили президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Также в списке есть практически полным составом члены Конгресса и Сената. "Невъездным" стал и глава Пентагона Ллойд Остин.

В санкционном списке учредитель ЧВК Blackwater Эрик Принс, уже бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, спикер Госдепа Нед Прайс.

Также Россия сегодня опубликовала аналогичный список по Канаде, куда вошел премьер страны Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что Россия забрала в госсобственность активы Renault. Московский завод Renault будет выпускать легковые автомобили под историческим брендом Москвич.

Напомним, 23 марта французский концерн Renault объявил о прекращении работы завода в Москве. Компания пошла на такой шаг во исполнение европейских санкций против РФ из-за войны против Украины.

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