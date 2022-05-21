РФ запретила въезд в страну Джо Байдену и его сыну
МИД России опубликовал список из 963 американских граждан, которым запретили въезд в страну на постоянной основе и наложили персональные санкции. В перечень включили президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Также в списке есть практически полным составом члены Конгресса и Сената. "Невъездным" стал и глава Пентагона Ллойд Остин.
В санкционном списке учредитель ЧВК Blackwater Эрик Принс, уже бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, спикер Госдепа Нед Прайс.
Также Россия сегодня опубликовала аналогичный список по Канаде, куда вошел премьер страны Джастин Трюдо.
Ранее сообщалось, что Россия забрала в госсобственность активы Renault. Московский завод Renault будет выпускать легковые автомобили под историческим брендом Москвич.
Напомним, 23 марта французский концерн Renault объявил о прекращении работы завода в Москве. Компания пошла на такой шаг во исполнение европейских санкций против РФ из-за войны против Украины.
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