Главы Швеци и Финляндии провели переговоры с Эрдоганом

Президент Турции назвал "цену" вступления в НАТО для Швеции, а с Финляндией договорился о "тесном диалоге".

Турция призвала Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия для того, чтобы стать частью НАТО. Об этом во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Глава турецкого государства заявил, что Швеция "должна пересмотреть свои опасения по отношению к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия в Турцию, введенное после ее вторжения в Сирию в 2019 году".

Финский президент Саули Ниинисте после телефонного разговора с Эрдоганом отчитался об "открытом и прямом" диалоге.

"Я заверил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга, и поэтому наши отношения станут более крепкими. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается", – заявил Ниинисте.

Стоит заметить, что Турция обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В обмен она хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений. Но позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна и Швеция должны достичь соглашения с Турцией.