В Турции проректор харьковского университета зарезал своих детей - СМИ

Проректор по научной работе ХНУ им. Каразина Алексей Навроцкий убил 4-летнего сына и 6-летнюю дочку. Он также ранил жену, сообщают СМИ.

В турецкой Алании бывший депутат Харьковского горсовета, проректор по научной работе ХНУ им. Каразина Алексей Навроцкий убил своих малолетних детей - 4-летнего сына и 6-летнюю дочку. Супруга подозреваемого смогла укрыться в ванной. Об этом сообщает издание Newsroom.

По информации журналистов, семья из Украины поселилась в апарт-отеле в Алании.

Предположительно, утром между супругами вспыхнула ссора, 38-летний украинец напал на жену с ножом, ранил ее и зарезал детей. Женщине удалось убежать и спрятаться в ванной комнате. Как рассказывает издание, крики пострадавшей услышали его родители, находившиеся в соседней комнате, и вызвали полицию

Прибывшие на место медики констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Его жена рассказала, что они приехали из Харькова и снимали квартиру, она жила внизу со свекровью, а муж - наверху с детьми. Навроцкий пытался сначала убить жену, но та убежала и заперлась в комнате.