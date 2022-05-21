США: Гаубицы M777 для Украины готовы к отправке

Буксируемые гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину авиакомпаниями United States Air Force.

Министерство обороны США в субботу, 21 мая, сообщило о готовности к отправке в Украину буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

"155-мм буксируемые гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину авиакомпаниями United States Air Force в рамках помощи США в области безопасности", - говорится в сообщении.

В рамках нового пакета помощи США "незамедлительно начнут переброску" 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее сегодня президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине.