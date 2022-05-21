Россия запретила въезд пяти умершим американцам

В частности, россияне запретили въезд на территорию страны сенатору США Джону Маккейну. Он скончался в 2018 году.

В санкционный "черный список" Россия включила по меньшей мере пять умерших граждан США, для которых действует запрет на въезд в Россию. Об этом свидетельствует список, обнародованный в субботу, 21 мая, МИД РФ.

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Примечательно, что российское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев возле 5 человек стоит отметка "скончался".

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в их отношении действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе"

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Так, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США.

Ранее сообщалось, что Россия развернула Искандеры в Белгородской области.

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