Слуцкий отказался от своих слов об обмене Медведчука на "азовцев"

Депутат Госдумы сообщил, что "его не правильно поняли" и защитников Азовстали нужно "подвергнуть трибуналу".

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий отказался от своих слов о возможности обмена украинского нардепа Виктора Медведчука на украинских военных с Азовстали. Такое заявление российского депутата появилось в его соцсетях.

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Как отметил Слуцкий, его мнение по поводу бойцов украинского подразделения Азов не изменилось. Он считает, что их нельзя обменивать, а надо "подвергнуть трибуналу".

"Касательно предложений в отношении того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто имеет соответствующую компетенцию. Собственно, об этом было сказано на пресс-конференции. Не больше, не меньше. Все интерпретации, что идут сейчас, в корне не верны по сути, хочу еще раз это подчеркнуть", — заявил депутат Госдумы РФ.

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Ранее Леонид Слуцкий в субботу, 21 мая, на пресс-конференции в Донецке, заявил, что в Москве изучат вопрос возможности обмена Виктора Медведчука на бойцов батальона Азов.

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