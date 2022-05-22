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Американская долгожительница рассказала о своем секрете долголетия

Самая пожилая женщина Соединенных Штатов Америки Бесси Хендрикс отпраздновала уже 114-й день рождения.
Американская долгожительница рассказала о своем секрете долголетия

Американка Бесси Хендрикс отпраздновала уже 114-й день рождения. Она же рассказала журналистам, что всегда любила сладости и не отказывает в них себе и сейчас. Какой именно десерт Бесси готовила с юных лет, пишет Healthy Eating. 

Она отметила, что в юности была очень активной - много ходила, ездила на велосипеде, ухаживала за своим садом, фермой. при этом натуральные овощи и фрукты стали основой ее ежедневного питания. 

В то же время, она отметила, что с детства была сладкоежкой. 

"Я и мои братья и сестры любили готовить собственные тэффи, когда были детьми", - рассказала женщина. 

Это лакомство сопровождало Бесси всю ее жизнь. По словам ее детей, женщина никогда бы не пропустила кусочек десерта и по сей день.

Тэффи - это конфеты и десерты на основе кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.

Напомним, 31 декабря прошлого года умерла одна из самых маленьких женщин мира - турчанка Элиф Коджаман. Женщина скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

 

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