Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, наиболее зависимых от поставок российской нефти.

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго Евросоюза против России без участия Венгрии. Об этом в субботу, 21 мая, пишет DW.

По словам Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглой", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги".

Берли обвинила Орбана в том, что он заботится о том, чтобы деньги шли по каналам его "семьи и кланов", отметила она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".

Принятие шестого пакета санкций ЕС против РФ задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт требует от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.

Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти. Позже появилась информация, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза.

России удалось избежать разрушительного влияние санкций Запада, введенных после начала вторжения в Украину, именно благодаря росту цен на экспортируемые нефть и газ.