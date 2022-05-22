В Австралии на выборах в парламент победила оппозиция

Действующий премьер Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон уже признал поражение на выборах и объявил об уходе с поста главы партии.

В Австралии прошли федеральные выборы в парламент, на которых одержала победу Австралийская лейбористская партия (ALP), находившаяся в оппозиции с 2013 года. Об этом сообщает местная телерадиовещательная корпорация ABC в воскресенье, 22 мая.

Так, после подсчета 67,4% голосов правящая коалиция Либеральной и Национальной партий (L/NP) набрала 47,9% голосов и получит 52 места в нижней палате парламента, у ALP – 52% и 71 место. Для получения парламентского большинства партии необходимо 76 мест из 151.

Ожидается, что лидер лейбористов Энтони Альбанезе станет новым премьер-министром страны, но из-за продолжающегося подсчета неясно, будет ли у партии достаточно мест для большинства.

Действующий премьер Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон уже признал поражение на выборах и объявил об уходе с поста главы партии.

"Сегодня я поговорил с лидером оппозиции и следующим премьер-министром Энтони Альбанезем, и я поздравил его с победой на выборах", – сказал он.

Альбанезе заявил на встрече со сторонникам, что "признателен за эту победу".

"Я хочу объединить страну, – сказал политик. – Я думаю, люди хотят сплотиться, найти наши общие интересы, устремиться к общей цели. Я думаю, люди устали от разногласий, они хотят объединиться как нация, и я намерен возглавить это".

Лидер лейбористов обязался бороться с изменением климата и инфляцией, а также обещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам институционального права голоса при разработке национальной политики.

Альбанезе будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Австралии уже 23 мая. Сразу после этого он отправится в Токио для участия в саммите лидеров Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония).

Напомним, на этой неделе Австралия ввела новые санкции против России. В санкционном списке оказались российские пропагандисты, чиновники и два белорусских военных предприятия.