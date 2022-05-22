Автобус со студентами перевернулся в Турции, более 40 пострадавших

Водитель частного автобуса, перевозивший студентов из города Адана в Конью, не справился с управлением.

По меньшей мере два человека погибли, 42 получили травмы, из них пятеро тяжелые, в результате ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV в воскресенье, 22 мая.

Авария произошла в провинции Нигде в центральной части страны. По предварительным данным, водитель частного автобуса, перевозивший студентов из города Адана в Конью, не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги.

Пострадавшие доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.