Аэрофлоту скоро придется разбирать свои самолеты - СМИ

Война положила конец амбициозным планам отмеченной международными наградами российской авиакомпании, у которой был один из самых новых парков самолетов в мире.

Авиакомпания Аэрофлот в ближайшее время из-за санкций столкнется с нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus, пишет Bloomberg.

По оценкам экспертов компании IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, Аэрофлоту через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. Заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами как минимум в ближайшее время не удастся.

Bloomberg также отмечает, что война положила конец амбициозным планам отмеченной международными наградами российской авиакомпании, у которой был один из самых новых парков самолетов в мире. Из-за санкций Аэрофлот не только лишился доступа к запчастям для своих самолетов, но и был вынужден резко сократить зарубежную маршрутную сеть. На начало российского вторжения в Украину Аэрофлот выполнял полеты в 56 стран, а на середину мая летал лишь в 13. Пассажиропоток авиакомпании резко упал.

"В обозримом будущем Аэрофлот будет по большей части авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке", — считает Арнольд Барнетт, эксперт по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте.

Аэрофлот находится под санкциями США. Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес Аэрофлот и ряд других российских авиакомпаний в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

После вторжения России в Украину лизинговые компании в рамках санкций обязали расторгнуть контракты с российскими авиаперевозчиками и вернуть самолеты. Россия отказалась выполнять эти требования. В странах, поддержавших санкции, самолетам российских авиакомпаний, находящимся в лизинге, грозит арест.

Напомним, что Великобритания включили в санкционные списки три российские авиакомпании - Аэрофлот, Россия и Уральские авиалинии.