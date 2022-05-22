В Дагестане на школьной линейке выкрикнули "Путин – черт"

11-классница Зухра Альбекова вышла к микрофону, чтобы получить аттестат, и выкрикнула на русском языке "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!".

Выпускница выкрикнула "Свободу Украине! Путин – черт!" во время церемонии "последнего звонка" в одной из школ Дагестана, где регистрируют самое большое количество погибших в войне против Украины, сообщают местные Telegram-каналы.

11-классница Зухра Альбекова вышла к микрофону, чтобы получить аттестат, и выкрикнула на русском языке "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!".

На видео видно, что школьник, ведущий церемонии, вздрогнул в момент ее заявления. В то же время остальные присутствующие начали аплодировать школьнице.

Впоследствии в пропутинских telegram-каналах начали распространять информацию, что на школьницу выписали протокол о "дискредитации армии РФ", поэтому ей грозит штраф. На мать школьницы составили административный протокол о невыполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Однако официально эту информацию пока невозможно подтвердить.

Позже в ряде дагестанских пабликов появилось видео с извинениями выпускницы и ее матери. Сама девушка сказала, что сожалеет о своем поступке и "просто хотела привлечь к себе внимание". Ее мать также заявила, что сожалеет об "эмоциональном необдуманном" поступке дочери. Затем она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и развязанную им войну в Украине.

По данным Кавказ.Реалий, и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники.

Дагестан – лидер среди регионов России по потерям в Украине. По состоянию на середину апреля, по оценкам издания, только публично было известно о 130 погибших.

Напомним, что в разведке США скептически относятся к тому, что любое изменение общественного мнения в России может повлиять на президента страны-агрессора Владимира Путина и заставить его остановить войну.